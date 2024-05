Canoa slalom - Stefanie Horn subito fuori nel K1 degli Europei di Tacen

(Di sabato 18 maggio 2024) Glididi, in Slovenia, entrano negli ultimi due giorni di gare. Si comincia con il kayak femminile, che non regala gioie all’Italia che vedeperdere immediatamente le speranze di medaglia. L’unica rappresentante azzurra era l’ultima in lista delle trentotto atlete iscritte, conoscendo così il tempo limite che avrebbe dovuto registrare per entrare nelle magnifiche dodici. Ma d’altro canto, aveva soltanto una possibilità, vista la cancellazione delle semifinali: un solo tentativo da sfruttare, il che aumenta il carico di tensione ed adrenalina. In un percorso dalle acque parecchio mosse,è apparsa probabilmente sin troppo timorosa, con la paura di sbagliare e facendo registrare un primo intertempo molto lento. Le ...

Europei di Canoa Slalom e Kayak Cross, l’Italia in gara dal 15 al 19 maggio - Europei di canoa slalom e Kayak Cross, l’Italia in gara dal 15 al 19 maggio - Roma – Con non poche difficoltà legate al maltempo è in partenza l’appuntamento clou della stagione d’acqua mossa che vedrà gli azzurri impegnati in Slovenia, dal 15 al 19 maggio, per i Campionati ...