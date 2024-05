Buongiorno sul taccuino dell’Inter - ma due ostacoli! Riflessioni ? SM

(Di sabato 18 maggio 2024) Alessandro, centrale difensivo del Torino, è uno dei nomi che l’Inter sta osservando con interesse per il futuro. Il classe ’99 non si sbilancia sul suo futuro. ? OBIETTIVO – Alessandro, centrale difensivo del Torino, è uno dei nomi che l’Inter sta osservando con interesse per il futuro. Il difensore, che nei giorni scorsi ha parlato anche su Sport Mediaset, è sicuramente uno dei profili più importanti in Italia e non solo della sua generazione. L’Inter, che dovrà ringiovanire il parco difensori, viste le diverse primavere di Acerbi e de Vrij, lo ha messo sul proprio, anche se la concorrenza rimane piuttosto alta. Così come il prezzo che ne fa Urbano Cairo.ambito dall’Inter, ma glinon mancano TORINO – Quest’annoè stato ...

Napoli, aspettando Buongiorno ecco il nuovo difensore: gioca in Serie A - Napoli, aspettando buongiorno ecco il nuovo difensore: gioca in Serie A - L'interesse per Alessandro buongiorno è reale, ma intanto il Napoli si sta muovendo per regalare un altro centrale al suo nuovo allenatore. Come spiega La Gazzetta dello Sport infatti ...

Buongiorno: “Sono felice dove mi trovo ma sogno la Premier e non solo” - buongiorno: “Sono felice dove mi trovo ma sogno la Premier e non solo” - Alessandro buongiorno a SportMediaset ha parlato del suo presente ... Il punto sull’interesse dei nerazzurri Il centrale della nazionale piace moltissimo ai dirigenti dell’Inter ma al momento non c’è ...

Buongiorno, l’annuncio che fa sognare l’Inter: messaggio chiarissimo - buongiorno, l’annuncio che fa sognare l’Inter: messaggio chiarissimo - Marotta & Co. sono al lavoro per portare un nuovo difensore nella rosa di Inzaghi: l’indiziato numero uno è Alessandro buongiorno, difensore centrale del Torino. Classe 1999, buongiorno ha dichiarato ...