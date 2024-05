Break dance - OQS Shanghai 2024 | le B-Girl azzurre Anti ed Alessandrina accedono alla fase a gironi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 18 maggio 2024) Anche per lasono scattate le Olympic Qualifier Series, manifestazione in due tappe che metterà in palio 7 pass per genere per i Giochi di Parigi: a, in Cina, si sono svolte le preselezioni e le prequalificazioni, che hanno ridotto il numero degli atleti in gara da 40 a 16. Tra le 40 B-s in gara per le ultime carte olimpiche vi sono tre, ovvero B-, B-e B-Spider, al secololai Sandrini, Alessandra Chillemi e Chiara Ceseri. Le trehanno passato in blocco la primadelle preselezioni, che ha promosso 32 delle 40 atlete in gara alle battaglie delle ...