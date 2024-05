Bologna - Zikrzee sul FUTURO | Per quanto ne so RESTO QUI

Thiago Motta , allenatore del Bologna , ha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla sfida di campionato con la Juventus: “E’ stata una bellissima settimana . Mi prendo dei meriti, ma i protagonisti sono i ragazzi. Ora non ci vogliamo fermare e ...

Bologna , 18 maggio 2024 - Thiago continua a lascia re il Bologna e tutta Bologna con il fiato in sospeso . “Nei prossimi giorni mi vedrò con il presidente, prenderemo insieme una decisione e la comunicheremo congiuntamente. Sta arrivando il momento ...

Bologna, Zikrzee sul FUTURO: «Per quante ne so RESTO QUI» - bologna, Zikrzee sul futuro: «Per quante ne so RESTO QUI» - Joshua Zirkzee, attaccante del bologna e grande amante della Formula 1, è oggi presente al circuito di Imola data l’indisponibilità nel match contro la Juventus causa infortunio. Ecco le parole ai ...

Bologna, Thiago Motta parla del suo futuro: “È arrivato il momento” - bologna, Thiago Motta parla del suo futuro: “È arrivato il momento” - Le dichiarazioni dell'allenatore rossoblù in conferenza stampa a due giorni dal big match con la Juve al 'Dall'Ara': "Allegri Ecco come la penso..." ...

Zirkzee Juve, l’olandese allo SCOPERTO! Annuncio sul futuro al Bologna - Zirkzee Juve, l’olandese allo SCOPERTO! Annuncio sul futuro al bologna - Ecco cosa ha detto l’obiettivo della Juve sul suo futuro. ZIRKZEE – «È la mia prima volta nel ... Se giocherò la Champions League con il bologna Per quanto ne so finora sì, però non posso dire niente ...