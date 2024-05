Bolelli e Vavassori - sfuma la finale a Roma | vincono Arevalo e Pavic

(Di sabato 18 maggio 2024), 18 maggio 2024 – "Peccato per le due palle break non sfruttate nel secondo, stavamo giocando meglio di loro”. La sintesi di un match, la sintesi di un sognoto, quello di arrivare in. Simonee Andreasi arrendono al penultimo atto degli Internazionali con un 6-2, 7-6 (5), in 1h21' di gioco, all'ecuadoregno Marceloed al croato Mate. Insiste dunque il tabùperche asi era già fermato al penultimo atto anel 2022 e ancora prima nel 2011 (sempre con Fognini):invece non era mai arrivato così avanti. Ma i due azzurri non si perdono d’animo, dopo laSlam ...

