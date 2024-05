Basket 3×3 - preolimpico Debrecen 2024 | risultati e classifiche

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 18 maggio 2024) Ie ledel torneodi3×3 che si giocherà aper quanto riguarda il tabellone femminile, che vedrà impegnata anche l’Italia. Il quartetto composto da Rae Lin D’Alie, Chiara Consolini, Laura Spreafico e Sara Madera e guidato da coach Capobianco è pronto ad affrontare un weekend di azione frenetica ed emozioni a mille: in Ungheria, infatti, sono in palio gli ultimi tre pass per partecipare alla rassegna di Parigi. Un calendario fitto in cui l’Italia affronterà nella fase a gironi Olanda, Israele e proprio le padrone di casa dell’Ungheria, le quali cercheranno la “rivincita” dopo il grande smacco dell’eliminazione di tre anni fa. Ecco di seguito, quindi, ie ledel ...