Bandiera Europea - nel governo volano stracci | Tajani la tenga come coperta

(Di sabato 18 maggio 2024) Si accende il dibattito nel centrodestra in vista delle prossime elezioni per il Parlamento europeo. La polemica è scoppiata attorno allaUE, con accuse e controaccuse tra il leader di Forza Italia e alcuni esponenti della Lega. “Qualche ignorante, anche che concorre per il Parlamento europeo, si prende gioco della,” ha dichiarato Antoniodurante un evento elettorale a Verbania, in Piemonte, regione che sarà teatro anche delle elezioni regionali. Non è difficile immaginare a chi si riferisse. Tra i bersagli della critica vi è certamente il senatore leghista Claudio Borghi, che ha recentemente difeso la sua proposta di legge per l’abrogazione dell’obbligo di esporre laa dodici stelle fuori e dentro gli edifici pubblici. “Se continuano ...

(Adnkronos) – "Non c'è assolutamente alcuna ragione" che giustifichi il divieto di portare la bandiera dell'Ue nella Malmo Arena per l' Eurovision , dato che è anche "la bandiera del Consiglio d'Europa", che comprende 46 Paesi europei. Lo dice il ...

Scontro Tajani-Borghi-Vannacci sulla bandiera Ue. Il forzista: “Da ignoranti deriderla”. Il leghista: “La tenga pure come coperta” - Scontro Tajani-Borghi-Vannacci sulla bandiera Ue. Il forzista: “Da ignoranti deriderla”. Il leghista: “La tenga pure come coperta” - "Qualche ignorante, anche che concorre per il Parlamento europeo, si prende gioco della bandiera europea", attacca il leader di Forza Italia Antonio Tajani durante un evento elettorale a Verbania, in ...

Corteo Palestina a Torino, vernice sulla bandiera Ue sul Comune - Corteo Palestina a Torino, vernice sulla bandiera Ue sul Comune - Il corteo Pro Palestina partito questa pomeriggio a Torino ha raggiunto Palazzo di Città. Davanti al Comune del capoluogo piemontese, presidiato dalle forze dell'ordine, alcuni attivisti vestiti da ...

Bandiera UE, scintille Forza Italia-Lega. Tajani: “qualche ignorante…”. Borghi: “la può usare come coperta” - bandiera UE, scintille Forza Italia-Lega. Tajani: “qualche ignorante…”. Borghi: “la può usare come coperta” - Botta e risposta tra Antonio Tajani di Forza Italia e Claudio Borghi della Lega in merito alla bandiera dell'Unione europea ...