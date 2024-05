Banche | la filiale è meglio reale che digitale

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 18 maggio 2024) In Italia le grandichiudono sportelli, mentre quelle piccole tendono ad aprirli. Per avere un contatto diretto con il territorio e «guardare negli occhi» correntisti e imprese. Riscoprendo così il rapporto umano, oltre i limiti imposti dagli algoritmi. Nicola Calabrò, l’amministratore delegato del gruppo Sparkasse-CariBolzano, ha di recente annunciato l’apertura di sette nuove filiali perché è vero che la digitalizzazione ha cambiato il nostro rapporto con la banca, ma poi quando si concede un fido «i clienti vanno guardati negli occhi» per capire se è il caso di spingersi oltre i limiti che vengono imposti da un freddo algoritmo. Meno di un anno fa Cherry Bank, un’innovativa realtà del credito in costante crescita, si è fusa con la Popolare di Valconca accorpando g1i sportelli. Operazione che arriva ad appena due anni dall’integrazione di Banco delle Tre ...