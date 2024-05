Autonomia | Boccia - ' spacca l' Itali - pronti a referendum'

(Di sabato 18 maggio 2024) Roma, 18 mag. (Adnkronos) - "Mi dispiace che gli eletti al sud si pieghino alla Lega e che il Ministro Fitto la stia sostenendo: l'di Calderolil'a e tradisce mezzogiorno e aree interne". Lo ha detto il senatore Francesco(Pd) a Bitonto, in provincia di Bari, a margine di un convegno sul 50esimo anniversario dell'Associazione Nazionale Comandanti e Ufficiali di Polizia Municipale. "Noi chiediamo più servizi sanitari dove ci sono più anziani, un diverso dimensionamento scolastico per le aree più bisognose, serve più tempo lungo e tempo pieno nelle aree più povere del Paese, più trasporti locali nelle periferie del Paese, e invece loa di Calderoli fa esattamente l'opposto: dà risorse a chi è già ricco. Va nella direzione opposta a quella indicata ...

