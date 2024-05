Assalto russo a Kharkiv - Zelensky | Solo l’inizio di offensiva più ampia L’Ucraina evacua 10mila persone

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 18 maggio 2024) Roma, 18 maggio 2024 – Èil nuovo crocevia della guerra tra Ucraina e Russia. Diecimila lete dalla regione sotto attacco delle truppe di Mosca,teme che l’“potrebbe esserela prima ondata di un’più”. Il presidente ucraino, dopo le dichiarazioni di Putin a margine dell’incontro con Xi, si è detto "contrario a qualsiasi tregua olimpica che faccia il gioco del nemico”. Kiev ha chiesto agli Usa di poter usare le armi inviate da Washington contro la Russa. “Non incoraggiamo né facilitiamo” i raid con sul territoriocon armi americane, la gelida risposta della Casa Bianca. epa11348827 Couds of smoke rise above the city after Russian shelling in, ...