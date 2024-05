Asia malata di tumore a 14 anni insultata dagli haters Mattarella le scrive su Instagram | Complimenti per la tua forza

Chi sono i leader politici che stanno spendendo di più in annunci pubblicitari su Facebook e Instagram ? Quali forze politiche stanno investendo di più in campagne di marketing on line? Ecco cosa ci dicono i dati resi pubblici da Meta. A inizio ...

Asia, 14enne malata di tumore insultata dagli hater, riceve il sostegno di Mattarella: «Sei bravissima, complimenti per la tua forza» - Asia, 14enne malata di tumore insultata dagli hater, riceve il sostegno di Mattarella: «Sei bravissima, complimenti per la tua forza» - Complimenti per la tua forza e auguri». È il messaggio che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha lasciato sotto al video pubblicato su instagram da Asia, una bambina di 14 anni affetta ...

