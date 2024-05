Anziano investito dall’auto lasciata senza freni

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 18 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoEvitata la tragedia stamattina a Morra de Sanctis, in provincia di Avellino. Un 92enne del posto è statoche aveva appena parcheggiato dimenticando di inserire il freno a mano. Sul posto, in Contrada Santa Lucia, allertati da una telefonata al 112 sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Sant'Angelo dei Lombardi che insieme ad alcuni residenti hanno liberato l'rimasto incastrato sotto il veicolo. Fortunatamente le sue condizioni sono apparse buone. È stato affidato ai sanitari del 118 che lo hanno trasportato in ospedale per accertamenti.