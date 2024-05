Antonella Palmisano tranquillizza | Stano sta recuperando bene Il mio focus è tutto sul 1° agosto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 18 maggio 2024) Da spettatrice interessata,era presente al Roma Sprint Festival 2024 di atletica leggera: l’azzurra si trova nella Capitale per visionare il percorso della gara di marcia degli Europei ed è stata intervistata da Sky Sport. L’azzurra parla della preparazione verso Europei e, soprat, Olimpiadi: “Sto molto, sono venuta a visualizzare il percorso degli Europei. Sono in un periodo molto intenso della preparazione, incrocio le dita. Stiamo migliorandoin team, non vedo l’ora di gareggiare. Ero preparata a gestire i problemi, per fortuna sta andando. Ilè al 1°. La voglia di confermarmi è tanta, sono molto motivata e non vedo l’ora“. Sul recupero dall’infortunio di Massimo ...