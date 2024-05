Amici 23 - Mattia Zenzola in viaggio verso la finale per la consegna della coppa!

Non solo Angelina Mango, questa sera ad Amici 23 sarà ospite anche Mattia Zenzola (che riporta a casa la coppa) L'articolo Mattia Zenzola in viaggio con la coppa! Il ballerino ospite della finale di Amici 23 proviene da Novella 2000.

