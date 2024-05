Amici 23 | Chi è Holden - figlio del marito di Laura Pausini

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di sabato 18 maggio 2024) Un viaggio di successo Laè emersa come favorita nella finale di2023. Il suo percorso nella scuola di Maria De Filippi è stato a dir poco straordinario, segnato da importanti traguardi musicali. Hit single e milioni di stream I singoli di"Nuvola" e "Dimmi che non è un addio" hanno raccolto complessivamente oltre 12 milioni di stream solo su Spotify. Inoltre, ha anche pubblicato "Solo stanotte" e "Randagi", dimostrando ulteriormente la sua abilità musicale. Annuncio dell'EP di debutto Con una notizia entusiasmante per i suoi fan,ha annunciato l'uscita del suo EP di debutto, intitolato "Joseph", dal nome del suo vero nome. Questo EP è stato pubblicato il 24 maggio sotto LaTarma Records e distribuito da Ada/Warner Music.