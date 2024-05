Al via le modifiche al 730 precompilato - cosa cambia dal 20 maggio | tute le novità

(Di sabato 18 maggio 2024) A partire dal 20, i contribuenti italiani possono intervenire sul modello 730. Sebbene il modellodovrebbe teoricamente essere completo e accurato, potrebbero emergere omissioni o inesattezze che richiedono correzioni. Dopo una fase iniziale di sola lettura iniziata il 30 aprile, da lunedì è possibile iniziare a modificare e integrare il modello. Fase operativa del 730La fase operativa, che consente al contribuente o al proprio intermediario fiscale di confermare o modificare la dichiarazione, durerà fino al 30 settembre 2024. Se il modellonon presenta errori, basterà confermarlo e inviarlo per ottenere eventuali rimborsi fiscali in tempi più rapidi. In presenza di dati mancanti o errori, sarà necessario intervenire manualmente per ...

