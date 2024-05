Al Festival del Lavoro il ministro Bernini premia i vincitori del progetto GenL

(Di sabato 18 maggio 2024) (Adnkronos) – "Grazie a Rosario De Luca per questo bellissimo. Questi ragazzi hanno saputo trasferire nel modo giusto le informazioni giuste, giocando, apparentemente giocando, hanno passato informazioni importanti sulla diffusione della legalità. Non è mai abbastanza forte la voce con cui si contrasta l'illegalità". Così Anna Mariadell'Università e della Ricerca,ndo L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Ministero: “Ecco SviluppoItalia agenzia per attuazione politiche attive” Manageritalia, +8,1% donne dirigenti nell’ultimo anno, dal 2008 raddoppiate in gestione Fiere, Casaidea: “Artigianato di qualità innovazione e tante idee per abitare ...

La proposta di Unimpresa per sensibilizzare intorno al tema della sicurezza nei luoghi di lavoro Premi fiscali alle aziende che nel corso dell’anno non hanno avuto incidenti sul lavoro, con l’obiettivo di facilitare l’utilizzo del welfare ...

Perché le donne hanno vinto. Che tempismo stupefacente ha avuto Claudia Goldin nel presentare uno scritto dal titolo profetico pochi giorni prima di vincere nel 2023 il Nobel per l’Economia, la prima a non condividerlo con un uomo. ...

Il primo giorno non si scorda mai. La mamma l’ha seguita con lo sguardo fino al parcheggio per poi lasciarla entrare in negozio da sola. Da adulta. Così come deve essere quando si è davanti a una nuova sfida: crescere. Ad attenderla all’interno ...

Sardegna/7. Il lavoro che c’è - Sardegna/7. Il lavoro che c’è - Il resoconto della settima tappa – tenutasi ad Alghero il 22 aprile 2024 - del ciclo di seminari organizzati da Ordine dei Giornalisti della Sardegna, Caritas Sardegna, Ucsi Sardegna e Redattore ...

Vasto incendio in capannone nel Casertano, vigili sul posto - Vasto incendio in capannone nel Casertano, vigili sul posto - Per domare l'incendio e circoscrivere le fiamme che hanno interessato, oltre il capannone, anche due autocarri ed un carro funebre, stanno lavorando quattro squadre: una proveniente dalla sede ...

Sequestrati 463 milioni di beni a Unicredit in Russia nel contenzioso con una partecipata di Gazprom. Lunedì tavolo alla Farnesina - Sequestrati 463 milioni di beni a Unicredit in Russia nel contenzioso con una partecipata di Gazprom. Lunedì tavolo alla Farnesina - Zelensky: “No a una tregua olimpica. Offensiva russa Sarà più ampia”. 10mila evacuati nell’area di Kharkiv. 11mila ucraini fuggiti in Romania per evitare la leva ...