? LIVE! Lecce-Atalanta 0-0 | che miracolo di Falcone su Pasalic all’8?

(Di sabato 18 maggio 2024)0-0 Marcatori: –(4-4-2):; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Gonzalez, Berisha, Ramadani, Dorgu; Krstovic, Piccoli. A disp. Brancolini, Samooja, Borbei, Venuti, Touba, Esposito, Blin, Rafia, Oudin, Samek, Almqvist, Pierotti, Burnete. All. Gotti(3-4-1-2): Musso; Toloi, Hien, Bonfanti; Hateboer, Scalvini,, Zappacosta; Miranchuk; El Bilal, Scamacca. A disp. Carnesecchi, Rossi, Djimsiti, Bakker, Ruggeri, Mendicino, Adopo, Ederson, Lookman, De Ketelaere. All. Gritti Arbitro: Rapuano Ammoniti: – Espulsi: – Note: – Le grandi occasioni 5? –diche interviene sul tocco di, bravissimo ad inserirsi e arrivare al tiro. Ma c’è il portiere del

DIRETTA Serie A, Lecce-Atalanta | Segui la cronaca LIVE - DIRETTA Serie A, Lecce-Atalanta | Segui la cronaca LIVE - Dopo l’anticipo di ieri, il sabato della trentasettesima giornata del campionato di Serie A si apre con Lecce-Atalanta Ieri si è aperta la trentasettesima, e penultima, giornata del campionato di ...

Lecce-Atalanta, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - Lecce-Atalanta, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - Sfida numero 28 in Serie A tra Lecce e Atalanta: sono otto le vittorie dei giallorossi, altrettanti i pareggi e 11 le vittorie dei nerazzurri. Dopo l’1-0 di Bergamo dello scorso dicembre (gol di ...

“Onore a Falcone”, ma il concorso dei presidi non cambia data - “Onore a falcone”, ma il concorso dei presidi non cambia data - ROMA – “Grande impegno del ministero per onorare Giovanni falcone, Francesca Morvillo e la scorta” ma “è stata considerata impraticabile ogni ipotesi di spostamento della prova concorsuale nazionale ...