Zirkzee - la clausola e l’attesa del Bayern Intanto l’Olanda lo taglia fuori dagli Europei

(Di venerdì 17 maggio 2024) Prima il futuro di Thiago Motta, poi quello di Joshua. Tra un paio di settimane andrà in scena l’incontro tra il Bologna e l’agente dell’attaccante olandese, Kia Joorobchian.le parti sono uscite allo scoperto. "Il giocatore ha in mano il suo destino", ha fatto sapere Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna. Il tutto nonostante da Casteldebole, qualche mese fa fosse circolata una versione differente: ovvero che lada 40 milioni per l’attaccante fosse valida solo per la recompra delMonaco. Invece no. Al momento della firma, nell’estate del 2022, l’attaccante e il suo agente pretesero da Fenucci che fosse inserita nel contratto un’ulteriore postilla valida per l’intera durata dell’accordo in scadenza al 30 giugno 2026. Ovvero la possibilità che qualunque squadra possa ...