(Di venerdì 17 maggio 2024) Il presidente ucraino Vladimirreplica al Pentagono affermando che non si può vietare all'Ucraina di usareoccidentali per colpire la, perché questo fa parte della, non di un attacco. "Non credo - afferma come riporta Ukrainska Pravda - che dovrebbero esserci divieti, perché non si tratta dell'offensiva dell'esercito ucraino conoccidentali sul territorio russo". Inoltre, ha spiegatoparlando con i giornalisti, questi attacchi saranno effettuati nella "zona grigia", da dove le autorità russe hanno evacuato i civili. "Non ci sono quasi civili dalla loro parte al confine, per ovvie ragioni".

Il governo del presidente ucraino Volodymyr Zelensky preme per ottenere il permesso di utilizzare le armi ricevute dagli Stati Uniti per attacchi diretti contro obiettivi sul territorio della Russia. Lo riferisce il quotidiano «Politico», che cita ...

Che la situazione in Ucraina sia difficile, se non addirittura compromessa, lo indicano le continue ritirate dell’esercito di Kiev nella regione di Kharkiv e le dichiarazioni dei ge nera li, che ripetono come sia a rischio la tenuta dell’intero ...

Zelensky, usiamo armi occidente contro Russia per difesa - zelensky, usiamo armi occidente contro Russia per difesa - Il presidente ucraino Vladimir zelensky replica al Pentagono affermando che non si può vietare all'Ucraina di usare armi occidentali per colpire la Russia, perché questo fa parte della difesa, non di ...

Pentagono, Kiev utilizzi armi Usa solo in Ucraina - Pentagono, Kiev utilizzi armi Usa solo in Ucraina - Il Pentagono ha affermato di non aver cambiato la sua posizione riguardo all'uso da parte dell'Ucraina delle armi fornite dagli Stati Uniti nell'ambito degli aiuti militari, ribadendo che queste… ...

Guerra, il Pentagono: «Kiev utilizzi le armi americane solo in Ucraina» - Guerra, il Pentagono: «Kiev utilizzi le armi americane solo in Ucraina» - Il Pentagono ha affermato di non aver cambiato la sua posizione riguardo all'uso da parte dell'Ucraina delle armi fornite dagli Stati Uniti nell'ambito degli aiuti militari, ribadendo che queste armi ...