Zaia ammette i cambiamenti climatici - ma il Papa sarà sabato a Verona con il sole perché ha un filo diretto con lassù – Il video

(Di venerdì 17 maggio 2024) Le alluvioni dopo le forti piogge che hanno flagellato il Veneto negli ultimi giorni non lasciano più dubbi a Luca. I fenomeni a cui si è assistito nella sua regione sono legati al cambiamento climatico. Lolo stesso governatore, quando in conferenza stampa spiega: «Ci troviamo difronte a un fenomeno nuovo. Non sappiamo come dice l’Università di Padova che sia un fenomeno che si verifica ogni 300 anni. Fatto sta che è toccato a noi, com’è toccato a noi il Covid e l’Acqua Granda e un sacco di cose. Diciamo che il clima sta cambiando. E chi era nei territori di Vicenza l’altro ieri, in particolare questa notte, come nel Trevigiano e nel Veneziano, diciamo un po’ tutto il Veneto, compreso il Veronese e il Padovano… l’idea che questi temporali, uno dopo l’altro, con grandi precipitazioni a forte intensità, danno l’idea di quel che noi non ...

Emergenza anche in Veneto. In un giorno 62 eventi estremi - Emergenza anche in Veneto. In un giorno 62 eventi estremi - «La situazione è devastante». È costretto a dirlo il presidente Luca zaia parlando del suo Veneto. «Siamo reduci da 48 ore devastanti: la scorsa notte abbiamo avuto tre sfondamenti arginali». È esonda ...

Frane e allagamenti: il Nord sott'acqua - Frane e allagamenti: il Nord sott'acqua - A maggio nessuno se l'aspettava un'ondata di maltempo così devastante. Tre giorni di pioggia incessante hanno messo in ginocchio il Nord Italia con fiumi esondati, ponti crollati, campi distrutti, cas ...

Milano, maltempo: le immagini del drone in volo su Gessate e Bellinzago con le strade sommerse dall'acqua - Milano, maltempo: le immagini del drone in volo su Gessate e Bellinzago con le strade sommerse dall'acqua - Per questo siamo in contatto con le regioni contermini, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige». ammette zaia: «Siamo di fronte a fenomeni di precipitazioni eccezionali, che si sono abbattuti ...