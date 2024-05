XIAOMI Redmi 13C | offerta eccezionale da MediaWorld

(Di venerdì 17 maggio 2024) Sul sito diè adesso possibile acquistare inlo13C. Vediamo quali sono le sue caratteristicheha lanciato un’interessante su uno smartphone moderno: lo13C. Questo dispositivo presenta un design sottile ed elegante. Lo spessore è di soli 8,09 mm, quindi è comodo da impugnare e utilizzare. Disponibile in quattro colorazioni naturali (Midnight Black, Navy Blue, Clover Green e Glacier White), si adatta a ogni stile e personalità. Il display LCD IPS da 6,74 pollici, con una frequenza di aggiornamento di 90Hz, offre immagini molto nitide, perfette per guardare video, giocare o navigare sui social media. La certificazione TÜV Rheinland assicura inoltre comfort di visione, riducendo l’affaticamento degli occhi anche ...

HONOR Magic V2 inizia a ricevere MagicOS 8.0, ma ci sono aggiornamenti anche per le serie Xiaomi Mi 11, Redmi K40 e per Nothing Phone (2a). L'articolo Arriva Android 14 per questi smartphone di HONOR , Xiaomi e Redmi proviene da Tutto Android .

Coloro che stanno cercando uno smartphone con un perfetto rapporto qualità/prezzo, da Unieuro troveranno in offerta lo Xiaomi Redmi Note 13 Nel settore degli smartphone di fascia media, Xiaomi Redmi Note 13 si distingue per la sua affidabilità e ...

IBM lancia Qiskit 1.0: il software development kit per i computer quantistici arriva alla prima versione stabile - Continua l'evoluzione di IBM Qiskit, il software per lo sviluppo di codice da eseguire sui computer quantistici.

Redmi Note 13R viene lanciato come telefono economico Android con Snapdragon 4 Gen 2 - xiaomi ha lanciato il modello redmi Note 13R in Cina con un prezzo di partenza di CNY 1.399 (circa 193 dollari). Sotto il cofano, racchiude lo Snapdragon 4 Gen 2, che è abbinato a un massimo di 12 GB ...

Panasonic gamma TV 2024: la rivoluzione dei sistemi operativi è servita - L'impronta di Fire TV sui nuovi televisori Panasonic è decisamente elevata, con tutti i TV di fascia alta e medio alta equipaggiati con il sistema operativo di casa Amazon, in una versione profondamen ...