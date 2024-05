WWE | Altro giro altro SmackDown live su DMAX! Venerdì prossimo alle 19

(Di venerdì 17 maggio 2024) Due settimane fa prima di WWE Backlash:France, più precisamente il giorno prima, è stata trasmessa in onda e in diretta sula puntata dipre-PLE. Dai dati sugli ascolti i fan italiani hanno risposto bene e i numeri sono stati più che incoraggianti, soprattutto se contiamo che solo due giorni prima ci fu ilEvent a Bologna. Si replica! Dati che non solo sono stati incoraggianti ma hanno influito e non poco in positivo. Sì perché settimana prossima,24 maggio,19:00 si replica eandrà nuovamente in onda e sempre in diretta su, disponibile al canale 52 del digitale terrestre. Sembrerà una cosa di poco conto ma avere due puntate di uno show WWEnello stesso mese è dimostrazione del fatto che ...

Ancora una volta SmackDown LIVE per i fan italiani - Ancora una volta smackdown LIVE per i fan italiani - La lunga distanza impone, come d'abitudine in queste occasioni, che anche la puntata di smackdown abbia luogo nella medesima location del premium live event. La buona notizia per noi spettatori ...

WWE BREAKING NEWS: Il prossimo SmackDown in diretta alle ore 18:00 - WWE BREAKING NEWS: Il prossimo smackdown in diretta alle ore 18:00 - Grande notizia per i fan italiani della WWE, smackdown della prossima settimana andrà in onda in diretta, inizio alle ore 18:00 ...

Altro indizio su Uncle Howdy La live su Twitch della WWE - altro indizio su Uncle Howdy La live su Twitch della WWE - Il ritorno di Uncle Howdy sembrerebbe essere sempre più dietro l'angolo, visto l'ultimo e inquietante indizio dato dalla WWE.