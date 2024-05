Workshop su sovrappopolazione e biodiversità - studiosi a confronto ad Arezzo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 17 maggio 2024), 17 maggio 2024 – Allo scopo di promuovere una filosofia dell'ambiente che non si riduca all'etica ambientale, ma si ponga come una più ampia indagine relativa al concetto di ambiente, l'Osservatorio Ethos dell'Università di Siena ha organizzato adundedicato al rapporto tra, con particolare attenzione alla responsabilità della specie umana nei confronti della biosfera. Il 21 maggio, alle ore 16.15, nell’aula Teatro del campus universitario didell’Università di Siena (viale Cittadini 33), è in programma l’iniziativa "Umani, troppi umani?”, aperta a tuti gli interessati. L'evento, promosso dall’Osservatorio Ethos del Dipartimento Scienze sociali, politiche ...