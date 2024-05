WindTre premiata come ‘Leader della Sostenibilità 2024’

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di venerdì 17 maggio 2024) ROMA –ha ricevuto il riconoscimento, conferito da Il Sole 24 Ore e Statista, società internazionale che si occupa di ricerche di mercato e analisi dei dati. L’azienda di telecomunicazioni e servizi è entrata, per il secondo anno consecutivo, nel ranking delle 200 grandi imprese premiatepiù sostenibili. La classifica pubblicata da Il Sole 24 Ore in collaborazione con Statista è il frutto di una ricerca che ha preso in considerazione circa 1900 aziende con sede italiana e più di 40 indicatori nelle tre dimensioni. “Questo riconoscimento ci rende orgogliosi perché testimonia il nostro costante impegno nello sviluppo di progetti volti alla tutela ambientale, alla promozione ...