Volley femminile - l’Italia liquida la Bulgaria in Nations League e lancia la sfida alla Turchia di Vargas!

(Di venerdì 17 maggio 2024) La prestazione più convincente. A sprazzi si intravede anche una bella Italia, che sconfigge lacon un secco 3-0 (25-11 25-22 25-19). Seconda vittoria nella2024 diper le azzurre, che danno continuità al successo di ieri contro la Germania e si preparanosupercontro le padrone di casa della, in programma domani (19.00). Ad Antalya la cilindrata delle due squadre è palesemente diversa, e per almeno due set in terra anatolica non c’è proprio partita. Sono punti importantissimi per il ranking FIVB, chenon poteva farsi scappare. Per le ragazze allenate da Julio Velasco è un altro passo verso la qualificazione alle Olimpiadi, il vero obiettivo della fase preliminare ...