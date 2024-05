Volley - Fefè De Giorgi suona la carica | Andiamo a prenderci la qualificazione olimpica

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 17 maggio 2024) La Nazionale italiana dimaschile ha preso il volo questa sera da Roma per il Brasile, dove dal 22 al 26 maggio affronterà Germania, Iran, Giappone e i padroni di casa nello storico impianto del Ginásio do Maracanãzinho di Rio. Uno scorcio di stagione importante per laalle prossime Olimpiadi di Parigi, tenuto conto dei punti da ottenere nel ranking, in considerazione del percorso nella VNL. Saranno fondamentali i punti acquisiti nella fase preliminare di questa rassegna per conquistare uno dei pass ancora non assegnati per i Giochi. “Abbiamo una buona posizione in ranking, grazie al percorso che abbiamo fatto fino ad adesso, ma dobbiamo comunque andare a prendere questae poter soddisfare quel desiderio di poter disputare le Olimpiadi di Parigi“, ha dichiarato il CTDe ...