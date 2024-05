Volantini diffamatori contro un candidato sindaco | denunciato

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 17 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoA conclusione di mirati accertamenti condotti da poliziotti del Commissariato di P.S. di Lauro (AV) e da militari dell’Arma dei carabinieri della Stazione di Quindici (AV), in Moschiano (AV,) è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino un 46enne del luogo che, nella notte del 12 maggio scorso, diffondeva, lanciandoli dall’autovettura in uso,nei confronti di uno dei candidati aalle prossime consultazioni amministrative. La Questura di Avellino, in vista delle prossime elezioni, invita ad adottare comportamenti improntati al leale rispetto della dialettica elettorale e di piena conformità alle disposizioni di legge vigenti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.