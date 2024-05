Viva il cinema - il nuovo programma di Federico Berti in onda su Tvr Teleitalia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 17 maggio 2024) Prato, 17 maggio 2024 – Untv dedicato al, curato dal giornalista, per ben 33 anni co-conduttore di “Grande”. Sempre su Tvr, da tanti anni collaboratore de La Nazione, sarà il protagonista di “il!” intutte le settimane a partire da venerdì 17. Nelle prima due puntate si parlerà naturalmente del festival di Cannes, appena iniziato e anche di Paolo Sorrentino diin corsa per la Palma d’oro. Poi ci saranno rubriche che racconteranno ila 360 gradi. Ci sarà spazio per i cult movie che sono entrati nella storia del, per i trailer dei grandi film. Non mancherà ...