Visionario - strabordant - apocalittico Senz' altro non ha lasciato indifferenti

(Di venerdì 17 maggio 2024) Megalopolis di Francis Ford Coppola, in concorso a Cannes 2024, ha diviso gli addetti ai lavori. È stato sicuramente il film più atteso del festival. Il regista de Il padrino (85 anni) non tornava dietro la macchina da presa dai tempi di Twixt del 2011, e tutti gli occhi erano ovviamente puntati sul suo nuovo film, probabilmente l’ultimo, anche se un mesetto fa ha detto che «non sarà l’ultimo nemmeno per scherzo». Eccentrico ma glamour: l’abito di Aubrey Plaza conquista il red carpet di Cannes ...