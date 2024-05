Vip in famiglia Amici 23 - la scoperta su Petit proprio alla fine | chi è il famoso tra i suoi cari

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 17 maggio 2024)23, la rivelazione su. Ormai ci siamo, domani sabato 18 maggio il pubblico conoscerà il nome del vincitore dell’attuale edizione del talent show di Canale 5. Appuntamento dunque alle 21:30, anche se per sapere chi tra Dustin, Holden, Marisol, Mida,e Sarah bisognerà attendere l’1:30, in perfetto stile Sanremo… Nelle ultime ore sono uscite fuori indiscrezioni su un ‘piano segreto’ per far perdere Sarah Toscano a favore di Holden.quest’ultimo sarebbe il vincitore almeno stando a quanto previsto dall’Intelligenza Artificiale che ha considerato diversi fattori come popolarità sui social e visualizzazioni dei brani. Ora arriva la notizia sul cantante romano, anche lui dato favorito da molti. Leggi anche: “Chi ha vinto23”. I nomi sorprendono, ...