Vince oltre un miliardo di euro alla lotteria ma accade il peggio | come è finita

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di venerdì 17 maggio 2024)undi, ma finisce male per lui. Qualcuno di molto vicino a lui, infatti, non ha digerito la sua vittoria e l’ha addirittura chiamato in causa. Lui probabilmente non se lo sarebbe mai aspettato. (Continua…) Leggi anche:un milione, oggi ammette: “Mi ha rovinato la vita” Leggi anche: Maxi vincita di 100milain Italia: non indovinerete mai chi è il vincitorema finisce male per lui Ha vinto il jackpot dellada 1,35 miliardi di dollari, ovvero 1,24 miliardi. Il fortunato vincitore ha acquistato il biglietto ...