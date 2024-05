Villarreal-Real Madrid domenica 19 maggio 2024 ore 19 | 00 | formazioni - quot - pronostici I campioni di Spagna in visita all’Estadio de la Ceramica

Secondo il sito del quotidiano spagnolo “Sport“, l’ufficialità di Kylian Mbappé al Real Madrid potrebbe arrivare in questi giorni. Dopo l’eliminazione di ieri del Psg in semifinale di Champions, il Real è al momento concentrato sulla sfida di ...

Mo: Spagna nega scalo a nave che trasporta armi per Israele - Mo: spagna nega scalo a nave che trasporta armi per Israele - madrid, 17 mag. (Adnkronos) - La spagna ha rifiutato il permesso ad una nave che trasporta armi diretta in Israele di fare scalo nel porto sud-orientale di Cartagena. Lo ha reso noto su X il ministro ...

Madrid vieta a una nave che trasportava armi per Israele di attraccare in un porto spagnolo - madrid vieta a una nave che trasportava armi per Israele di attraccare in un porto spagnolo - La spagna ha rifiutato il permesso ad una nave che trasportava armi destinate a Israele di attraccare in un porto spagnolo: lo ha detto giovedì il suo ministro degli Esteri, José Manuel Albares.

La giornata del ricercatore italiano all'ambasciata a Madrid - La giornata del ricercatore italiano all'ambasciata a madrid - Nell'ambito delle iniziative per la 'Giornata della Ricerca Italiana nel Mondo' (Grim), l'ambasciata d'Italia a madrid organizza la Giornata del Ricercatore italiano in spagna, il prossimo 23 maggio a ...