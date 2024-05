(Adnkronos) – Una donna di 34 anni, ex dipendente del Corpo di polizia locale di Anzola dell'Emilia, in provincia di Bologna , è morta dopo esser stata centrata da un proiettile partito dalla pistola di ordinanza di un vigile urbano nel comando della ...

Vigile urbano di Mortara vicino Pavia morto dopo aver prestato la pistola a un'amica: colpo parte per sbaglio - vigile urbano di Mortara vicino Pavia morto dopo aver prestato la pistola a un'amica: colpo parte per sbaglio - Mortara, luogo di origine e di lavoro del vigile urbano, è un comune di 15.000 abitanti. Gropello Cairoli, dove è avvenuta la tragedia, è un centro di poco più di 4.000 abitanti. Entrambi i comuni si ...

Taurianova, due vigili urbani sospesi per mancato intervento - Taurianova, due vigili urbani sospesi per mancato intervento - Sono stati sospesi per 10 mesi i due vigili urbani di Taurianova che il 6 dicembre 2023 non sarebbero intervenuti su un incidente mortale. TAURIANOVA (REGGIO CALABRIA) – Due agenti della Polizia ...

Ex vigilessa uccisa, vacilla la versione dell'uomo che ha sparato: "Non poteva usare l'arma" - Ex vigilessa uccisa, vacilla la versione dell'uomo che ha sparato: "Non poteva usare l'arma" - "Per il servizio che svolgeva non poteva utilizzare l'arma in servizio", dice la responsabile della polizia locale di Anzola ...