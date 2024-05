VIDEO – Inter Fans - nuova puntata! Con ‘Inter Club Moratti’ | Inter-News TV

Dopo aver perso il primo set 6-1, Alexander Zverev ha conquista to l’accesso alla finale degli Internazionali Bnl d’Italia. Ad assistere alla sua clamorosa rimonta sul campo Roma no in terra rossa c’era anche una spettatrice particolare. Si tratta ...

Fabio Fazio ha salutato con la voce commossa Franco Di Mare , che proprio durante una recente puntata di Che tempo che fa aveva rivelato della diagnosi di mesotelioma. «Sapevo come tutti che sarebbe dovuto succedere a breve – dice Fazio in un video ...

Ecco la video intervista a Ultimo per il nuovo album Altrove , che parla della sua realizzazione ma anche dell’incontro nel “suo” Parchetto con il sindaco Gualtieri Ecco la video intervista ad Ultimo in occasione dell’uscita del nuovo disco di ...

Inter, non servirà cedere i big. Cassa coi giovani, ma con la “formula Fabbian” - inter, non servirà cedere i big. Cassa coi giovani, ma con la “formula Fabbian” - L'inter spera di raccogliere un tesoretto dai giovani in prestito che si sono messi in luce, ma senza perderne totalmente il controllo ...

Continua il muro contro muro. Il fondo fa pesare la quota sulla rivendita del club. E i tempi possono allungarsi - Continua il muro contro muro. Il fondo fa pesare la quota sulla rivendita del club. E i tempi possono allungarsi - Continua il muro contro muro. Il fondo fa pesare la quota sulla rivendita del club. E i tempi possono allungarsi ...

FORMELLO – Gruppo al completo: Tudor studia la Lazio anti Inter - FORMELLO – Gruppo al completo: Tudor studia la Lazio anti inter - Le indicazioni arrivate dal centro sportivo biancoceleste nella seduta dell'antivigilia che ha visto protagonista la squadra in mattinata ...