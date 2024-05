VIDEO Giro d’Italia 2024 - l’arrivo della tredicesima tappa | il tris straordinario di Jonathan Milan

(Di venerdì 17 maggio 2024) Uno, due e tre:dopo Andora e Francavilla al Mare, vince anche nelladi Cento, andando a finalizzare il lavoro splendido del trenoLidl-Trek. Simone Consonni è sempre più incisivo al suo fianco e l’intesa tra i due è sempre maggiore: il velocista friulano sta migliorando sempre più sotto ogni aspetto. Seconda posizione per il sorprendente polacco Stanislaw AniolkowskiCofidis, uscito dal mazzo del gruppo, mentre terzo arriva Phil Bauhaus. Altri due italiani sono riusciti ad entrare in top 10: si tratta di Giovanni Lonardi che è nono e Alberto Dainese che chiude decimo. Non è statopartita per il successo Tim Merlier, oggi poco brillante. Si è protetto rimanendo nelle prime posizioni la maglia rosa Tadej Pogacar, che ha chiuso in ventesima ...

