Victoria’s Secret - torna lo show | che goduria lo schiaffo al MeToo

(Di venerdì 17 maggio 2024) È questa la fine dell’epoca woke? È questo un ritorno alla normalità? C’è un alone di suspence su un fatto in sé frivolo, marginale fin che si vuole, eppure significativo di un mondo che non ce la fa più a restare compresso, violentato nella sua mente, che vuolere a respirare., celeberrimo colosso dell’intimo femminile, annuncia il ritorno dei suoi famosi spettacoli-evento, sospesi dal 2018, travolti dalla solita dittatura delle cazzate siccome non erano abbastanza inclusivi, non tiravano abbastanza dentro indossatrici col manganello (non in borsa, come la compagna Salis, ma sotto la lingerie) o oversize, che è un modo gentile per dire quelle sopra il quintale che si atteggiano a silfidi. Come ci fosse una dittatura del pensiero e dell’estetica che impone l’obbligo. Difatti c’è. Stravolgendo ogni ...