Vicchio, torna il festival del vino Appenninia - vicchio, torna il festival del vino Appenninia - vicchio (Firenze), 17 maggio 2024 - torna il 19 e 20 maggio a vicchio ‘Appenninia Wine Festival vicchio’, giunto alla seconda edizione. Una rassegna dedicata al vino, partito da vicchio, dal Mugello e ...

A giugno i ritmi del mondo invadono Vicchio del Mugello grazie al festival “Etnica” - A giugno i ritmi del mondo invadono vicchio del Mugello grazie al festival “Etnica” - Dal 27 al 30 giugno nel centro storico di vicchio concerti, teatro, dj set, incontri, artisti di strada, mercato e tanto street food ...

Cosa fare questo weekend a Firenze - Cosa fare questo weekend a Firenze - Domenica 19 maggio in piazza al Galluzzo, si terrà Galluzzo in fiera. La piazza si riempirà con un mercatino di generi vari, abbigliamento, borse e calzature, bigiotteria, biancheria per la casa. Non ...