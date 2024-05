(Di venerdì 17 maggio 2024) (Adnkronos) – Con l'urgenza dellatà che diventa sempre più centrale nel nostro dialogo globale, anche l'industria delo fa i conti con la coscienza ambientale. Recentemente, Booking.com ha pubblicato una ricerca, basata su oltre 31.000atori in 34 paesi e territori, che getta luce sulle attitudini, le priorità e le influenze dei consumatori riguardo L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Quanto inquina produrre la neve artificiale? Imprese, nasce la Community digitale italiana delle acque Fiere, Key-The Energy Transition Expo si chiude con boom di presenze: +41% Assicurazione sui report dità: una sfida alla trasparenza Energie rinnovabili età, un legame destinato a ...

NON È UN ALGORITMO. Semmai pragmatismo unito ad una visione lungimirante. Perché se le navi non pensano, hanno comunque l’intelligenza e la sensibilità ecologica di chi le progetta e le mette in acqua. Come dimostra il Gruppo Grimaldi, gigante ...

Viaggi sostenibili, tra passione e perplessità - viaggi sostenibili, tra passione e perplessità - L'83% dei viaggiatori conferma che i viaggi sostenibili sono importanti per loro. Tuttavia, una rivelazione significativa è emersa: mentre il 45% delle persone riconosce l'importanza di viaggiare in ...

Asvis, 'cambiamo passo nell'istruzione sulla sostenibilità' - Asvis, 'cambiamo passo nell'istruzione sulla sostenibilità' - "La conoscenza dello sviluppo sostenibile è sempre più diffusa nelle scuole italiane ma la qualità dell'istruzione non migliora come dovrebbe, per l'incoerenza delle politiche e la mancanza di investi ...

Questa estate puoi sfruttare il biglietto combinato treno + nave - Questa estate puoi sfruttare il biglietto combinato treno + nave - Un viaggio estivo sostenibile Il biglietto combinato treno + nave permette di fare un viaggio estivo all’insegna della sostenibilità, poiché l’obiettivo è quello di accompagnare i viaggiatori in un ...