Viabilità Roma Regione Lazio del 17-05-2024 ore 18 | 45

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 17 maggio 2024)17 MAGGIOORE 1835 claudio Veloccia UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPERCORRENDO L’AUTOSTRADA A1 FIREZNE, TRAFFICO RALLENTATO CON CODE ALTEZZA DIRAMAZIONESUD DIREZIONE NAPOLI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E DIRAMAZIONESUD IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE BUFALOTTA ETERAMO SUL TRATTO URBANO LUNGHE CODE TRA VIA FIORENTINI E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE I PERCORRENDO LA STATALE PONTINA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA POMEZIA SUD ED APRILIA DIREZIONE LATINA IN VIA ...