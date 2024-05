Viabilità Roma Regione Lazio del 17-05-2024 ore 17 | 45

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 17 maggio 2024)17 MAGGIOORE 17.20 claudio Veloccia UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPERCORRENDO L’AUTOSTRADA A1 FIREZNE, TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA NODO A 24 E DIRAMAZIONESUD DIREZIONE NAPOLI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRAFIUMICINO E DIRAMAZIONENORD IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA BOCCEA E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE BUFALOTTA ETERAMO SUL TRATTO URBANO LUNGHE CODE TRA LA TANGENZIALE EST ED IL GRANDE RACCORDO IN USCITA DALLA CAPITALE MENTRE SULLAFIUMICINO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA ISACCO NEWTON E LA ...