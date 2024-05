Viabilità Roma Regione Lazio del 17-05-2024 ore 12 | 30

(Di venerdì 17 maggio 2024)17 MAGGIOORE 12.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE: IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA APPIA E DIRAMAZIONESUD IN INTERNA PERMANGONO LE CODE A SEGUITO DI INCIDENTE TRA LAURENTINA E PONTINA RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL PORTONACCIO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral

Viabilità 17 MAGGIO 2024 ORE 09.35 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE: CODEA TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E Roma FIUMICINO IN ...

Viabilità 17 MAGGIO 2024 ORE 10.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO SEGNALANDO CODE PER INCIDENTE SU VIA OSTIENSE ALL’ALTEZZA DI OSTIA ANTICA IN DIREZIONE ...

Viabilità 17 MAGGIO 2024 ORE 11.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE: CODE A PER INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCIT E ARDEATINA E ...

Maltempo, in Veneto il fiume Muson rompe gli argini: allagamenti e case isolate | Trovato il corpo di un disperso a Cantù - Altri smottamenti di terreno ostruiscono la viabilità nell'are pedemontana trevigiana e bellunese. ... a Milano caduto un albero tra via Montevideo e via Solari Ultimo Aggiornamento Roma, Ultima ...

Papa Francesco a Verona: tutto quello che c'è da sapere per vederlo - Piazza San Zeno, piazza Corrubbio, via Saffi, stradone porta palio, Castelvecchio, via Roma e ... Papa Francesco a Verona, occhio alla viabilità. Divieti, parcheggi, navette: cosa c'è da sapere. ...