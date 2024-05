Verstappen preoccupato dopo le libere di Imola - la macchina ha problemi | “Non ero a mio agio”

(Di venerdì 17 maggio 2024) Maxla prestazione della sua Red Bull sulla pista didurante le. Il pilota olandese ha avvertito diversi: "Non ero a mio agio in".

Va in archivio un venerdì abbastanza opaco a Melbourne per la Red Bull al termine delle prime due sessioni di prove libere del Gran Premio d’Australia 2024, terzo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Max Verstappen , anche a causa di ...

Marko rassicura i tifosi della Red Bull: "Altrimenti Max sarebbe stato in vantaggio". - Marko rassicura i tifosi della Red Bull: "Altrimenti Max sarebbe stato in vantaggio". - Per Max verstappen, l'inizio del weekend a Imola non è andato secondo i piani. Il pilota della Red Bull Racing è uscito più volte di pista nelle prime prove libere e alla fine si è dovuto accontentare ...

Verstappen farà la 24h virtuale del Nurburgring durante il GP di Imola: “Non ho chiesto il permesso” - verstappen farà la 24h virtuale del Nurburgring durante il GP di Imola: “Non ho chiesto il permesso” - Doppio impegno per Max verstappen durante il Gp di Imola, che, senza chiedere il permesso alla squadra, durante il weekend prenderà parte anche alla 24 ...