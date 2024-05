Verso Benevento-Triestina - Auteri | Non gestiremo la gara perché sarebbe un errore enorme

(Di venerdì 17 maggio 2024) Tempo di lettura: 4 minutiIlè atteso sabato dal match di ritorno del primo turno dei playoff Nazionali contro laal ‘Ciro Vigorito’, una sfida ancora in bilico dopo l’1-1 maturato al “Nereo Rocco”. A presentare il match contro gli etnei ci ha pensato mister, nella consueta conferenza stampa di avvicinamento alla. CONDIZIONE – “La squadra sta bene, poi adesso il calendario assegna queste gare ogni tre-quattro giorni. La trasferta a Trieste è stata organizzata bene. Ma è l’ultima delle cose alle quali dobbiamo pensare. Con le motivazioni si superano anche i piccoli intoppi. Benedetti ha recuperato e può essere utilizzato stabilmente mentre Terranova ha chiesto di essere convocato per partecipare con la squadra allae procede bene“. CULLARSI – “Non ho timore che la ...

Bologna , 15 maggio 2024 – Terza sfida della serie dei quarti di finale con Tortona per la Virtus Segafredo Bologna . Domani alle 20.45 al Palaenergica Paolo Ferraris di Casale Monferrato, la formazione di Luca Banchi ha a sua disposizione il primo ...

Tempo di lettura: 2 minutiIl Questore di Salerno ha emesso nr. 5 provvedimenti di Daspo – divieto di accesso alle manifestazioni sportive – tutti con obbligo di firma, per altrettanti tifosi della Salernitana, resisi responsabili dei violenti ...

Tommy Paul è il terzo semifinalista degli Internazionali d’Italia 2024 . L’americano vince un match ricco di colpi di scena contro il polacco Hubert Hurkacz , imponendosi in tre set con il punteggio di 7-5 3-6 6-3 dopo due ore e quarantacinque minuti ...

Sampdoria, Leoni pronto per tirare fuori gli artigli contro il Palermo – FOTO - Sampdoria, Leoni pronto per tirare fuori gli artigli contro il Palermo – FOTO - In palio ci sarà la semifinale playoff contro il Venezia. Sarà quindi una strada di certo ... ha condiviso una storia sui propri canali social con una grafica del match di questa sera. Ecco la foto: ...

Fiorentina-Napoli, prepartita: le probabili formazioni - Fiorentina-Napoli, prepartita: le probabili formazioni - Occhio al giallo. Dopo la Fiorentina, per il Napoli arriverà il Lecce. Pasquale Mazzocchi e Stanislav Lobotka (più Osimhen che però non è convocato) sono diffidati e dunque, in caso di cartellino ...

Naviga il televideo in popup - Naviga il televideo in popup - La formazione biancorossa si appresta ad affrontare il penultimo match della stagione ... La squadra biancorossa ha vinto tutte e tre le gare disputate in casa contro il Frosinone che, dal suo canto, ...