Versilia - rischiano di annegare | paura per quattro ragazzi

(Di venerdì 17 maggio 2024) Marina di Pietrasanta, 17 maggio 2024 - Momenti di, oggi, pergiovani turisti francesi che hanno rischiato diall’altezza della spiaggia libera di Motrone. Nonostante il mare mosso, i giovani – tree una ragazza – si sono spinti al largo e le forti correnti li hanno trasportati oltre la secca, fino alla buca che si trova a circa 100 metri da riva. Quando hanno capito che non ce l’avrebbero fatta a tornare indietro con le proprie forze, hanno chiesto aiuto urlando con quanto fiato avevano in gola. Il caso vuole che ai bagni “King“ ed “Eva“ fossero in corso alcuni lavori per attrezzare l’arenile, dato che altrimenti durante i feriali in spiaggia non c’è obbligo di sorveglianza, e così i bagnini dei due stabilimenti sono saliti su un patino e hanno raggiunto i...