Verissimo - tutti gli ospiti di sabato 18 e domenica 19 maggio 2024 | i finalisti di Amici - BigMama e Orietta Berti

(Di venerdì 17 maggio 2024) Nuovo appuntamento con, eccoglidi18 e19. Le anticipazioni.glidel 18 e 1918 e19, alle ore 16.30 su Canale 5, nuovo weekend in compagnia di “”, condotto da Silvia Toffanin.: Silvia Toffanin accoglie in studio, per un’intensa intervista, il cantautore e attore napoletano Raiz, in un periodo della vita estremamente doloroso. In attesa della super finale di “”,dedica ampio spazio ai sei ...

Il 19 maggio è l’Overshoot day dell’Italia, la data in cui finiamo le risorse naturali per l’anno - Il 19 maggio è l’Overshoot day dell’Italia, la data in cui finiamo le risorse naturali per l’anno - Immaginate che da domenica 19 maggio fino alla fine dell’anno dovrete vivere la vostra quotidianità senza luce, acqua ed energia. È quello che dovremmo sperimentare tutti noi, se volessimo davvero non ...

20 anni senza le magie di Baggio. Da quel 16 maggio "non è più domenica" - 20 anni senza le magie di Baggio. Da quel 16 maggio "non è più domenica" - 291 i gol, quasi impossibili da contare gli assist. Giocatore geniale e leader silenzioso, Roberto Baggio è stato unico nel suo genere. Leggenda, poesia, musica. Finché per molti, per tutti, non è ...

Il Volo - Tutti per uno, top e flop del concerto su Canale 5: da Baglioni a Vecchioni, i protagonisti della serata - Il Volo - tutti per uno, top e flop del concerto su Canale 5: da Baglioni a Vecchioni, i protagonisti della serata - Il 14 maggio, in prima serata su Canale 5, è andata in onda la prima puntata de "Il Volo - tutti per uno", il concerto organizzato da Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone e al quale ...