Verissimo - tra gli ospiti del weekend BigMam - Raiz e i finalisti di Amici

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di venerdì 17 maggio 2024), tra glidi Silvia Toffanin del 18 e 19 maggio 2024 ci sonoa, Orietta Berti,, Daniele Bossari, Juliana Moreira e tutti idiSabato 18 e domenica 19 maggio, alle ore 16.30 su Canale 5, nuovoin compagnia di, condotto da Silvia Toffanin. Sabato Silvia Toffanin accoglie in studio, per un’intensa intervista, il cantautore e attore napoletano, in un periodo della vita estremamente doloroso. In attesa della super finale didedica ampio spazio ai seidel talent di Maria De Filippi: Marisol, Dustin, Sarah, Mida, Holden e Petit. E ancora, saranno protagonisti del talk di Canale 5: Daniele Bossari, ...