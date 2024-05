Verissimo - gli ospiti del 18 e 19 maggio

(Di venerdì 17 maggio 2024) In onda all 16.30 Sabato 18 e domenica 19, alle ore 16.30 su Canale 5, nuovo weekend in compagnia di “”, condotto da Silvia Toffanin. Sabato Silvia Toffanin accoglie in studio, per un’intensa intervista, il cantautore e attore napoletano Raiz, in un periodo della vita estremamente doloroso. In attesa della super finale di “Amici”,dedica ampio spazio ai sei finalisti del talent di Maria De Filippi: Marisol, Dustin, Sarah, Mida, Holden e Petit. E ancora, saranno protagonisti del talk di Canale 5: Daniele Bossari, in libreria con “Cristallo” e Juliana Moreira con i figli Lua e Sol. Infine, la storia d’amore nata a “Uomini e Donne” tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, in studio con i loro bimbi: Ethan e Achille. Domenica aOrietta Berti, tra i giudici di “Io Canto Family” e fuori ...

Come sono andati gli ascolti tv di ieri, Sabato 11 maggio 2024 ? Ecco di seguito i dati Auditel e l’ analisi degli ascolti tv in merito ai programmi televisivi andati in onda sui canali Rai e Mediaset durante la fascia oraria di Mezzogiorno e quella ...

Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nella mattinata e nel pomeriggio di ieri, Domenica 12 maggio 2024 ? Ecco i dati Auditel in merito all’ analisi degli ascolti tv di: Citofonare Rai2, Domenica In, Verissimo e tutti gli altri ...

Beer festival in piazza dei Mestieri - Beer festival in piazza dei Mestieri - Venerdì 24 e sabato 25 maggio, la sede milanese della “Piazza” (in via Privata ... Un’ottima occasione per promuovere anche la vera cultura brassicola, grazie ad incontri con specialisti del settore e ...

Scisciano, “’Na Sera ‘e Maggio”: Un Viaggio Musicale e Teatrale nell’Anima di Napoli - Scisciano, “’Na Sera ‘e maggio”: Un Viaggio Musicale e Teatrale nell’Anima di Napoli - Napoli, 17 maggio – Sabato 25 maggio alle ore 20.30, Largo Agostino Rossi a Scisciano si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per un evento imperdibile: “’Na Sera ‘e maggio”. L’Associazione C ...

"Amici 2023", tutto pronto per la finale: cosa c'è da sapere - "Amici 2023", tutto pronto per la finale: cosa c'è da sapere - Sabato 18 maggio in prima serata su Canale 5: per la danza i finalisti sono Marisol e Dustin e per il canto Petit, Holden, Mida e Sarah ...