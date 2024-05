Vercelli - bimbo di cinque mesi morto azzannato dal pitbull dei genitori | il piccolo era in giardino in braccio alla nonna

Bimbo di 5 mesi muore azzannato dal pittubull dei genitori - bimbo di 5 mesi muore azzannato dal pittubull dei genitori - Un bimbo di cinque mesi è morto dopo essere stato azzannato dal pitbull di proprietà dei genitori. Il fatto è accaduto nel tardo pomeriggio di oggi a Palazzolo Vercellese, centro abitato in provincia ...

