Vercelli - bimbo di cinque mesi morto azzannato dal pitbull dei genitori | era in casa con la nonna

Como, 12 maggio 2024 – Un altro Incidente sull’ auto strada A9. Questa mattina, poco dopo le 9.30, due auto mobili si sono scontrate all'altezza dello svincolo Lomazzo Nord, in direzione di Chiasso. cinque le persone coinvolte. Stando alle prime ...

Bimbo di 5 mesi muore azzannato dal pittubull dei genitori - bimbo di 5 mesi muore azzannato dal pittubull dei genitori - Un bimbo di cinque mesi è morto dopo essere stato azzannato dal pitbull di proprietà dei genitori. Il fatto è accaduto nel tardo pomeriggio di oggi a Palazzolo Vercellese, centro abitato in provincia ...

Bimbo di 5 mesi muore azzannato dal pitbull dei genitori: il piccolo era in casa con la nonna - bimbo di 5 mesi muore azzannato dal pitbull dei genitori: il piccolo era in casa con la nonna - Un bimbo di cinque mesi è morto dopo essere stato azzannato dal pitbull di proprietà dei genitori. Il fatto è accaduto nel tardo pomeriggio di oggi a Palazzolo Vercellese, centro abitato in provincia ...

Vercelli, azzannato da un pitbull: morto bimbo di cinque mesi - Vercelli, azzannato da un pitbull: morto bimbo di cinque mesi - Un bimbo di cinque mesi è morto azzannato da un pitbull a Palazzolo Vercellese. Al momento della tragedia il piccolo si trovava in braccio alla nonna, proprietaria del cane. I genitori erano usciti ...